Президент УАФ Павелко впервые прокомментировал конфликт Петракова и Малиновского
Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что он не хочет вмешиваться в конфликт тренера сборной Украины Александра Петракова и полузащитника Руслана Малиновского
Об этом сообщает "ПроФутболDigital".
По словам Павелко, за семь лет работы он никогда не вмешивался в работу тренерского штаба сборной Украины.
"Я за все семь лет никогда не вмешивался в решение главного тренера, будь то Фоменко, Шевченко или Петраков. Это их чувства и тренерские задумки. Они видят как строить команду и как использовать тех или иных игроков. Это только решает тренерский штаб. Очень важно, чтобы тренеры чувствовали поддержку, что они главные в команде. Они решают и они принимают решение, кто нужен в составе национальной сборной", - высказался президент УАФ Андрей Павелко о конфликте Руслана Малиновского и Александра Петракова.
- Напомним, 5 сентября Александр Петраков заявил, что у него возникло недоразумение с хавбеком Русланом Малиновским.
- 13 сентября Петраков сообщил, что Малиновский отказался играть в товарищеском матче против Чехии.
- 17 сентября Александр Петраков обнародовал список игроков, вызванных в сборную Украины, в котором не оказалось Руслана Малиновского.
- 13 октября экс-тренер сборной Украины Леонид Буряк заявил, что Петракову необходимо перед решающим матчем против Боснии и Герцеговины вернуть в национальную команду Малиновского.
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