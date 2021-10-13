Президент УАФ Павелко впервые прокомментировал конфликт Петракова и Малиновского

Об этом сообщает "ПроФутболDigital".



По словам Павелко, за семь лет работы он никогда не вмешивался в работу тренерского штаба сборной Украины.



"Я за все семь лет никогда не вмешивался в решение главного тренера, будь то Фоменко, Шевченко или Петраков. Это их чувства и тренерские задумки. Они видят как строить команду и как использовать тех или иных игроков. Это только решает тренерский штаб. Очень важно, чтобы тренеры чувствовали поддержку, что они главные в команде. Они решают и они принимают решение, кто нужен в составе национальной сборной", - высказался президент УАФ Андрей Павелко о конфликте Руслана Малиновского и Александра Петракова.

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