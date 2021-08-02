Президент УАФ Павелко спрогнозировал, где продолжит карьеру Шевченко
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко поблагодарил Андрея Шевченко за работу в сборной Украины
Об этом Андрей Шевченко сообщил в Facebook.
По версии Павелко, после окончания контракта с УАФ Андрей Шевченко развивать карьеру на клубном уровне, а не в другой сборной.
"Не исключаю, что приобретя опыт работы в клубе, Андрей Шевченко сможет вернуться на пост главного тренера сборной Украины. А сейчас я хочу Андрею успехов в тренерской работе!" - написал он.
Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с июля 2016 года. Специалисту удалось вывести национальную команду в четвертьфинал Евро-2020.
В общем, под руководством Шевченко Украинская сборная сыграла 52 матча и получила 25 побед.
Исполком УАФ состоится 9 августа, на нем может решиться, кто возглавит сборную Украины.
- 1 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил, что его контракт с УАФ закончился.
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