Президент УАФ Павелко назвал имя будущего тренера сборной Украины

Об этом сообщает "Радио НВ".



По словам Павелко, УАФ вела переговоры с Ребровым и в будущем он возглавит сборную Украины по футболу.



"Раньше были переговоры с Ребровым, есть видение, что в будущем он возглавит сборную. Сам Шевченко утверждал, что видит Сергея своим преемником. Но получилось так, что у Реброва контракт с клубом до конца весны, и не было возможности его пригласить. Ребров переживает за сборную, он общается с Петраковым. Мне нравится то, что между ними полное понимание. Нет ревности между ними", - сказал Андрей Павелко.



Президент УАФ также подчеркнул, что сейчас сборную возглавляет Александр Петраков.



"Но сейчас мы понимаем, что главный тренер - Петраков. И у него нет временных ограничений по вопросу, сколько он будет наставником. Сколько будет успешной история, столько он и будет", - заверил Андрей Павелко.



Сергей Ребров был главным претендентом на должность главного тренера сборной Украины после отставки Андрея Шевченко, но "Аль-Айн" отказался разрывать соглашение с украинцем и отпускать его в национальную команду.



После и.о. главного тренера сборной Украины назначили Александра Петракова. Под его руководством команда провела шесть матчей, одержала одну победу и пять раз сыграла вничью.

12 октября стало известно, что главный тренер "Аль-Айна" украинец Сергей Ребров не намерен продлевать контракт с клубом из ОАЭ. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb