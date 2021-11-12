Президент УАФ Павелко назвал имя будущего тренера сборной Украины
Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что в будущем Сергей Ребров станет главным тренером сборной Украины
Об этом сообщает "Радио НВ".
По словам Павелко, УАФ вела переговоры с Ребровым и в будущем он возглавит сборную Украины по футболу.
"Раньше были переговоры с Ребровым, есть видение, что в будущем он возглавит сборную. Сам Шевченко утверждал, что видит Сергея своим преемником. Но получилось так, что у Реброва контракт с клубом до конца весны, и не было возможности его пригласить. Ребров переживает за сборную, он общается с Петраковым. Мне нравится то, что между ними полное понимание. Нет ревности между ними", - сказал Андрей Павелко.
Президент УАФ также подчеркнул, что сейчас сборную возглавляет Александр Петраков.
"Но сейчас мы понимаем, что главный тренер - Петраков. И у него нет временных ограничений по вопросу, сколько он будет наставником. Сколько будет успешной история, столько он и будет", - заверил Андрей Павелко.
Сергей Ребров был главным претендентом на должность главного тренера сборной Украины после отставки Андрея Шевченко, но "Аль-Айн" отказался разрывать соглашение с украинцем и отпускать его в национальную команду.
После и.о. главного тренера сборной Украины назначили Александра Петракова. Под его руководством команда провела шесть матчей, одержала одну победу и пять раз сыграла вничью.
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