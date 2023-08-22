Президент Турции встретится в РФ с Путиным: планируют обсудить "зерновой коридор", - СМИ

Об этом информирует Yeni Şafak .

Источники сообщили, что визит турецкого лидера является ключевым для продления "зернового соглашения" о безопасном коридоре. По их словам, Турция считает, что новый маршрут без РФ не здоров.

Главный советник президента Турции Акиф Чагатай Килич отправляется в Украину. Ожидается, что министр иностранных дел Хакан Фидан посетит Россию.

В агентстве отмечают, что в то же время Эрдоган планирует встретиться с Путиным в РФ. Президент Реджеп Тайип Эрдоган считает, что сможет найти точку согласия с российским диктатором.

Что известно о работе зернового коридора

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

30 июля, несмотря на завершение зернового соглашения, три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины. Эти маршруты будут использоваться в первую очередь для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный с начала полномасштабного вторжения России.

12 августа Украина открыла регистрацию торговых судов и их владельцев, которые готовы проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения 16 июля 2023 года.

18 августа стало известно, что Россия, Турция и Катар готовят новое зерно без Украины.

Турция работает над тем, чтобы возобновить экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины, ведь расторжение "зернового соглашения" может привести к глобальным последствиям, сейчас цена на зерно в мире уже поднялась на 15%.