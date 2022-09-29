Об этом Реджеп Тайип Эрдоган сказал в эфире СNN Türk.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет сегодня – 29 сентября – пообщаться с президентом России Владимиром Путиным. Речь пойдет в частности о псевдореферендумах, которые Россия провела на временно оккупированных территориях Украины и последующих решений.

"Референдум вызовет проблемы, - сказал турецкий лидер. - Если бы такой референдум не проводился, если бы мы могли это решить дипломатическим путем, если бы они могли. Похожая ситуация была в Крыму в 2014 году. Тогда мы не добились успеха. Мы сказали господину Путину: "У нас есть товарищи в Крыму, вы сделали неправильный шаг" Но ничего не удалось. Господин Зеленский хочет нашей поддержки по четырем регионам. Он хочет, чтобы мы решили этот вопрос путем разговора с Путиным. Думаю, этот вопрос я подробно с Путиным и обговорю "

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил , что вторжению России в Украину нет никакого оправдания, а о прекращении войны следует договариваться за столом переговоров.

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