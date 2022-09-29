Президент Турции побесудует с Путиным о псевдореферендумах в Украине
Сегодня, 29 сентября, президент Турции хочет поговорить с президентом России о псевдореферендумах на временно оккупированных территориях Украины
Об этом Реджеп Тайип Эрдоган сказал в эфире СNN Türk.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет сегодня – 29 сентября – пообщаться с президентом России Владимиром Путиным. Речь пойдет в частности о псевдореферендумах, которые Россия провела на временно оккупированных территориях Украины и последующих решений.
"Референдум вызовет проблемы, - сказал турецкий лидер. - Если бы такой референдум не проводился, если бы мы могли это решить дипломатическим путем, если бы они могли. Похожая ситуация была в Крыму в 2014 году. Тогда мы не добились успеха. Мы сказали господину Путину: "У нас есть товарищи в Крыму, вы сделали неправильный шаг" Но ничего не удалось. Господин Зеленский хочет нашей поддержки по четырем регионам. Он хочет, чтобы мы решили этот вопрос путем разговора с Путиным. Думаю, этот вопрос я подробно с Путиным и обговорю "
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил , что вторжению России в Украину нет никакого оправдания, а о прекращении войны следует договариваться за столом переговоров.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.85
Покупка 40.85Продажа 41.76
-
EUR
Покупка 39.05Продажа 40.2
- Актуальное
- Важное