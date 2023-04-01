Президент Турции Эрдоган утвердил ратификацию членства Финляндии в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 1 апреля, утвердил ратификацию членства Финляндии в НАТО
Об этом информирует Yle .
У Эрдогана было 15 дней для того, чтобы утвердить ратификацию Финляндии на членство в НАТО. Однако этот процесс продвигался быстро, и теперь закон о ратификации был опубликован в Турецком официальном вестнике .
Турция должна передать Вашингтону документ о членстве Финляндии в НАТО.
- В 2022 году Швеция и Финляндия вместе подали заявки на присоединение к НАТО после открытого нападения России на Украину, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.
- В июне 2022 г., перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде, Анкара согласилась на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
- Эрдоган заявил в Анкаре 15 марта, что его страна "будет придерживаться обещания, которое она дала" по вступлению Финляндии в оборонный альянс НАТО, а Швеции, вероятно, уже после выборов в Турции.
- После этого президент Турции сообщил, что страна начала процесс ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО.
- 31 марта турецкий меджлис принял законопроект, одобряющий вступление Финляндии в НАТО.
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