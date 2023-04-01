Президент Турции Эрдоган утвердил ратификацию членства Финляндии в НАТО

Об этом информирует Yle .

У Эрдогана было 15 дней для того, чтобы утвердить ратификацию Финляндии на членство в НАТО. Однако этот процесс продвигался быстро, и теперь закон о ратификации был опубликован в Турецком официальном вестнике .

Турция должна передать Вашингтону документ о членстве Финляндии в НАТО.