Президент Турции Эрдоган прибыл в Киев

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев, его приветствовали официальной церемонией.



Президенты Турции и Украины встретятся со СМИ в 15:25.



"Мы в Киеве по приглашению президента Украины Владимира Зеленского для участия в 10-м заседании Стратегического совета высокого уровня. Надеюсь, что встречи приведут к благоприятным результатам как для стран, так и для региона", - написал лидер Турции в своем Twitter.





По его словам, Турция внимательно следит "за вызовами, с которыми сталкивается Украина, и напряженностью в регионе". Эрдоган призвал все стороны к диалогу по поддержанию мира в регионе.



"Понятно, что конфликт должен быть урегулирован мирным путем и в соответствии с международным правом. Турция готова внести свой вклад в поддержку мира и безопасности в своем регионе", - подчеркнул президент.

Ожидается, что во время встречи будет подписано соглашение о свободной торговле между двумя государствами, а также соглашение о строительстве украинского завода по производству беспилотников "Байрактар".

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