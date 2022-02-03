Президент Турции Эрдоган прибыл в Киев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев с официальным визитом
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев, его приветствовали официальной церемонией.
Президенты Турции и Украины встретятся со СМИ в 15:25.
"Мы в Киеве по приглашению президента Украины Владимира Зеленского для участия в 10-м заседании Стратегического совета высокого уровня. Надеюсь, что встречи приведут к благоприятным результатам как для стран, так и для региона", - написал лидер Турции в своем Twitter.
По его словам, Турция внимательно следит "за вызовами, с которыми сталкивается Украина, и напряженностью в регионе". Эрдоган призвал все стороны к диалогу по поддержанию мира в регионе.
"Понятно, что конфликт должен быть урегулирован мирным путем и в соответствии с международным правом. Турция готова внести свой вклад в поддержку мира и безопасности в своем регионе", - подчеркнул президент.
- Ожидается, что во время встречи будет подписано соглашение о свободной торговле между двумя государствами, а также соглашение о строительстве украинского завода по производству беспилотников "Байрактар".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.14
Покупка 28.14Продажа 28.42
-
EUR
Покупка 31.72Продажа 32.16
- Актуальное
- Важное