Президент Турции Эрдоган после визита в Украину заразился "Омикроном"

Об этом сообщает агентство Анадолу .

По словам Эрдогана, он с женой заразился коронавирусом.

"Я с женой заразился "Омикрон"-штаммом. Болезнь протекает в легкой форме. Продолжаю работать из дома", - заявил Эрдоган.

Реджеп Тайип Эрдоган находился с визитом в Киеве 3 февраля.

Напомним, 3 февраля Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев с официальным визитом.

Президент Турции подтвердил готовность быть посредником в переговорах между Украиной и РФ и подчеркнул, что Анкара продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность нашей страны, включая Крым.

3 февраля во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана между странами было подписано соглашение о зоне свободной торговли .

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