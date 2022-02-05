Президент Турции Эрдоган после визита в Украину заразился "Омикроном"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган заразились штаммом коронавируса "Омикрон"
Об этом сообщает агентство Анадолу .
По словам Эрдогана, он с женой заразился коронавирусом.
"Я с женой заразился "Омикрон"-штаммом. Болезнь протекает в легкой форме. Продолжаю работать из дома", - заявил Эрдоган.
Реджеп Тайип Эрдоган находился с визитом в Киеве 3 февраля.
- Напомним, 3 февраля Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев с официальным визитом.
- Президент Турции подтвердил готовность быть посредником в переговорах между Украиной и РФ и подчеркнул, что Анкара продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность нашей страны, включая Крым.
- 3 февраля во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана между странами было подписано соглашение о зоне свободной торговли .
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