Президент Туркменистана Бердымухамедов объявил, что уходит в отставку

Об этом сообщает Радио Азатлик .

Бердымухамедов заявил о намерении дать дорогу в государственное управление молодым руководителям на внеочередной сессии Халк Маслахаты (Народного Совета).

"Я поддерживаю мнение, что путь к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны нужно дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности. Свой огромный жизненный и политический опыт я, как председатель Халк Маслахаты, намерен направить в эту область дальше", - сказал Бердымухамедов.

Позже он поручил ЦИКу начать подготовку к проведению внеочередных президентских выборов.

Гурбангулы Бердымухамедова были переизбраны на должность главы государства на выборах 12 февраля 2017 года. Тогда за него проголосовали 97,69% избирателей.

Согласно Конституции Туркменистана, президент избирается сроком на семь лет. Очередные президентские выборы должны были состояться в 2024 году.

Внеочередная сессия Халк Маслахаты, которая с прошлого года является верхней палатой Туркменистана, состоялась 11 февраля в день 15-й годовщины прихода Бердымухамедова к власти.

Радио Азатлык отмечает, что после объявления о проведении внеочередной сессии в начале января, когда в соседнем Казахстане продолжались акции протеста, многие ожидали, что 64-летний Бердымухамедов намерен с помощью верхней палаты парламента, которым он сам управляет, принять открывающие решения. путь к передаче власти своему сыну Сердару Бердымухамедову, которому в сентябре прошлого года исполнилось 40 лет. По конституции он теперь может претендовать на высшую государственную должность.

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