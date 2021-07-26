Президент Туниса распустил правительство: его оппоненты говорят, что это государственный переворот

Об этом пишет Reuters .



Тунисский лидер Каис Саид отправил в отставку премьера Химама Машиши и лишил иммунитета депутатов парламента. Спикер парламента в ответ заявил о "перевороте" и призвал жителей Туниса к протестам.



Саид объявил о прекращении деятельности Ассамблеи народных представителей - однопалатного парламента страны - на 30 дней. Тунисский лидер заявил в воскресенье, 25 июля, что с депутатов снят иммунитет, и пригрозил в случае сопротивления задействовать вооруженные силы.



Объявление было сделано после срочного совещания Саида в президентском дворце в Карфагене с представителями служб безопасности и военными. Ответом на заявление президента стали гудки автомобилей на улице, сообщило агентство AFP.



Председатель парламента Туниса назвал действия президента "переворотом".



Президент Саид уточнил, что сам займется делами правительства при содействии нового главы кабмина. Председатель парламента, лидер правящей партии "Ан-Нахда" ( "Возрождение") Рашид Ганнуши расценил действия президента как "переворот, направленный против революции и конституции". Поступают предварительные сообщения о закрытии границ и аэропортов.



Ганнуши рано утром 26 июля призвал жителей Туниса выйти на улицы, чтобы положить конец этому "перевороту". В видеоролике, размещенном партией "Ан-Нахда", политик сказал, что люди должны пойти митинговать - как во время протестов 14 января 2011 года.



Как передало агентство Reuters со ссылкой на двух свидетелей, через несколько часов после объявления президента армейские транспортные средства окружили здание парламента, в то время как люди рядом радовались и пели национальный гимн. Между тем тунисские военные остановили Ганнуши на входе в здание законодательного органа, сообщило Reuters со ссылкой на очевидца.



Отставке премьера Туниса предшествовали протесты. Ранее 25 июля одна тысяча протестующих вышли на улицы крупных городов Туниса. Они выступали против политики правящей партии, требовали роспуска парламента, изменения политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто, по их мнению, виноват в провалах в борьбе с пандемией COVID-19.