Президент Тайваня резко отреагировала на заявление Си Цзиньпин о "воссоединении" с Китаем

Об этом сообщает Голос Америки.

Таким образом она отреагировала на заявление лидер КНР Си Цзиньпин, который накануне пообещал, что "мирное воссоединение" Китая и Тайваня.

"Не должно быть абсолютно никаких иллюзий, что тайваньский народ не согнется под давлением. Мы продолжим укреплять нашу национальную оборону и демонстрировать решимость к защите, чтобы никто не смог заставить Тайвань пойти по пути, который выложил для нас Китай. Он не предлагает ни свободного и демократического способа жизни Тайваня, ни суверенитета для наших 23 миллионов человек ", - сказала Цай Инвэнь.

В Тайване неоднократно заявляли, что готовятся к возможной военной агрессии Пекина - на фоне длительной серии провокаций. В начале октября воздушное пространство Тайваня возбудили более 50 военных самолетов Китая.

КНР не признает правительства Тайваня и заявляет о том, что остров является китайской территорией. Зато Тайвань настаивает на своей независимости и суверенитете.