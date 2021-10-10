Президент Тайваня резко отреагировала на заявление Си Цзиньпин о "воссоединении" с Китаем
Президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что страна не согнется под китайским давлением и будет продолжать свою оборону
Об этом сообщает Голос Америки.
Таким образом она отреагировала на заявление лидер КНР Си Цзиньпин, который накануне пообещал, что "мирное воссоединение" Китая и Тайваня.
"Не должно быть абсолютно никаких иллюзий, что тайваньский народ не согнется под давлением. Мы продолжим укреплять нашу национальную оборону и демонстрировать решимость к защите, чтобы никто не смог заставить Тайвань пойти по пути, который выложил для нас Китай. Он не предлагает ни свободного и демократического способа жизни Тайваня, ни суверенитета для наших 23 миллионов человек ", - сказала Цай Инвэнь.
В Тайване неоднократно заявляли, что готовятся к возможной военной агрессии Пекина - на фоне длительной серии провокаций. В начале октября воздушное пространство Тайваня возбудили более 50 военных самолетов Китая.
КНР не признает правительства Тайваня и заявляет о том, что остров является китайской территорией. Зато Тайвань настаивает на своей независимости и суверенитете.
- Напомним, 2 октября Тайвань заявил, что в зоне его противовоздушной обороны было зафиксировано сразу 38 самолетов военно-воздушных сил Китая.
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