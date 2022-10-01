Президент США подписал закон о $12,3 млрд помощи Украине
Президент США Джо Байден подписал закон о временном государственном финансировании, который позволяет избежать приостановки работы государственных учреждений и предусматривает выделение 12,3 миллиарда долларов помощи Украине
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
В сообщении указано, что закон "предусматривает ассигнование федеральным ведомствам на 2023 финансовый год (начинается 1 октября) до 16 декабря 2022 для продолжения проектов и деятельности федерального правительства, а также включает дополнительные ассигнования для реагирования на ситуацию в Украине".
Напомним, в четверг законопроект поддержал Сенат, а в пятницу – Палата представителей США.
Законопроект включает пакет помощи Украине в ее борьбе с российскими войсками. Это в частности:
- $3 млрд на оказание военной помощи, включая обучение, оборудование, вооружение и логистическую поддержку;
- $1,5 млрд на пополнение запасов американского оборудования, предоставленного Украине или иностранным странам, оказавшим поддержку;
- $2,8 млрд на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки.
- дополнительные $35 млн на финансирование реагирования на "потенциальные ядерные и радиологические инциденты" в Украине, а также на предотвращение краж этих материалов.
Как сообщалось, министерство обороны США в среду объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 1,1 миллиарда долларов, в который в частности входят 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем, или HIMARS.
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