Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Развитие чувствительных технологий и продуктов, имеющих решающее значение для вооруженных сил, разведки, наблюдения или кибервозможностей является необычной и исключительной угрозой национальной безопасности, основанной полностью или в значительной части вне Соединенных Штатов, и что некоторые инвестиции Соединенных Штатов могут усилить эту угрозу ", – заявил президент США.

При этом Байден отметил, что приверженность Соединенным Штатам открытым инвестициям является краеугольным камнем экономической политики страны и дает США существенные преимущества.

Открытые глобальные потоки капитала создают ценные экономические возможности и способствуют конкурентоспособности, инновациям и производительности.

По его словам, Соединенные Штаты всегда поддерживают трансграничные инвестиции, если это не противоречит защите интересов национальной безопасности страны.