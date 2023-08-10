Президент США подписал указ об ограничении технологических инвестиций в Китай
Президент США Джо Байден подписал указ об ограничении инвестиций Соединенных Штатов в технологические компании из Китая
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Развитие чувствительных технологий и продуктов, имеющих решающее значение для вооруженных сил, разведки, наблюдения или кибервозможностей является необычной и исключительной угрозой национальной безопасности, основанной полностью или в значительной части вне Соединенных Штатов, и что некоторые инвестиции Соединенных Штатов могут усилить эту угрозу ", – заявил президент США.
При этом Байден отметил, что приверженность Соединенным Штатам открытым инвестициям является краеугольным камнем экономической политики страны и дает США существенные преимущества.
Открытые глобальные потоки капитала создают ценные экономические возможности и способствуют конкурентоспособности, инновациям и производительности.
По его словам, Соединенные Штаты всегда поддерживают трансграничные инвестиции, если это не противоречит защите интересов национальной безопасности страны.
- Ранее сообщалось, что Джо Байден намерена в середине августа подписать исполнительный указ об ограничении критически важных инвестиций США в технологичных компаниях Китая.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.93
Покупка 36.93Продажа 37.62
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.62
- Актуальное
- Важное