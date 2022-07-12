Президент США передал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО на ратификацию в Сенат

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Сообщается, что протоколы были подписаны в Брюсселе 5 июля 2022 г. от имени США и других участников Североатлантического договора. Полная ратификация протоколов позволит Финляндии и Швеции стать участниками договора и членами НАТО.

В сообщении Байдена отмечается, что Финляндия и Швеция отвечают требованиям вступления в НАТО и будут вносить вклад в Альянс как в силах, так и в ресурсах, и разделяют критически важные ценности со Штатами.

Байден также обратился с просьбой в Сенат провести процедуру ратификации в ускоренном порядке, что будет способствовать "продвижению сильной и свободной Европы". Кроме того, глава Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты поощряют всех членов Альянса оперативно провести соответствующие процедуры ратификации в национальных парламентах по присоединению Швеции и Финляндии к НАТО.

Напомним, Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО 5 июля.

Одобрить вступление двух северных стран в НАТО должны все 30 членов военного альянса. Декларацию о вступлении уже ратифицировали три страны-члена НАТО: Канада, Германия и Дания.

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