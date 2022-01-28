Президент США и глава Еврокомиссии обсудили поставки газа в случае вторжения РФ в Украину

Об этом говорится в совместном заявлении Байдена и фон дер Ляен о сотрудничестве США и ЕС в сфере энергетической безопасности.



Лидеры США и ЕС подтвердили совместное стремление к энергетической безопасности и устойчивости Европы, а также ускорение глобального перехода к экологически чистой энергии.



В заявлении говорится, что Вашингтон и Брюссель разделяют цель обеспечения энергетической безопасности Украины и постепенной интеграции страны с европейскими рынками газа и электроэнергии.



"Мы намерены работать вместе, в тесном сотрудничестве с государствами - членами ЕС, над поставками СПГ для обеспечения безопасности поставок и планирования на случай непредвиденных обстоятельств", - заявили Байден и фон дер Ляен.



В документе отмечается, что США и ЕС делают все возможное для того, чтобы "избежать перебоев со снабжением, в том числе тех, которые могут возникнуть в результате вторжения России в Украину".



Отмечается, что ведется работа по этим направлениям, а 7 февраля состоится встреча США и ЕС по энергетике.

Напомним, правительство Нидерландов разработает план на случай дефицита газа из-за российской эскалации в отношении Украины.

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что США ведут переговоры со странами и компаниями по всему миру о перенаправлении поставок газа в Европу в случае перебоев.

Австралия рассматривает возможность дополнительной поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу на случай, если Россия уменьшит поставки.