Президент США и глава Еврокомиссии обсудили поставки газа в случае вторжения РФ в Украину
Джо Байден и Урсула фон дер Ляен обсудили энергетическую безопасность и пообещали "избежать перебоев с поставками, в том числе тех, которые могут возникнуть в результате вторжения России в Украину"
Об этом говорится в совместном заявлении Байдена и фон дер Ляен о сотрудничестве США и ЕС в сфере энергетической безопасности.
Лидеры США и ЕС подтвердили совместное стремление к энергетической безопасности и устойчивости Европы, а также ускорение глобального перехода к экологически чистой энергии.
В заявлении говорится, что Вашингтон и Брюссель разделяют цель обеспечения энергетической безопасности Украины и постепенной интеграции страны с европейскими рынками газа и электроэнергии.
"Мы намерены работать вместе, в тесном сотрудничестве с государствами - членами ЕС, над поставками СПГ для обеспечения безопасности поставок и планирования на случай непредвиденных обстоятельств", - заявили Байден и фон дер Ляен.
В документе отмечается, что США и ЕС делают все возможное для того, чтобы "избежать перебоев со снабжением, в том числе тех, которые могут возникнуть в результате вторжения России в Украину".
Отмечается, что ведется работа по этим направлениям, а 7 февраля состоится встреча США и ЕС по энергетике.
- Напомним, правительство Нидерландов разработает план на случай дефицита газа из-за российской эскалации в отношении Украины.
- Пресс-секретарь Белого дома заявила, что США ведут переговоры со странами и компаниями по всему миру о перенаправлении поставок газа в Европу в случае перебоев.
- Австралия рассматривает возможность дополнительной поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу на случай, если Россия уменьшит поставки.
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