Президент США Джозеф Байден будет баллотироваться на второй срок

Об этом сообщает сайт американского телеканала ABCnews .



Президент США Джо Байден заявил в среду в эксклюзивном интервью ведущему телеканалу ABC "World News Tonight" Дэвиду Мьюиру, что "да", он планировал снова баллотироваться в 2024 году. Он добавил: если его предшественник Дональд Трамп будет баллотироваться тоже – это придаст "еще большей перспективы".



"Да (ответ на баллотирование на второй срок, - Ред.). Но послушайте, я очень уважаю судьбу. Судьба много раз вмешивалась в мою жизнь. Если бы я был в том же состоянии, что и сейчас, – в добром здравии. И, собственно, тогда я буду баллотироваться снова", - сказал Байден.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что Байден планирует баллотироваться во второй раз вместе с нынешним вице-президентом Камалой Харрис. К моменту выборов в 2024 году главе государства исполнится 81 год.