О подписании соответствующего меморандума идет речь на сайте Белого дома.

В пакет помощи от США, среди прочего, войдут ракеты для HIMARS и 155-мм боеприпасы для артиллерийских систем.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что новый пакет военной помощи будет объявлен "очень скоро", но отказался уточнять, что войдет в его состав. Речь шла о выделении оружия из запасов армии США указом президента.

22 июля Джон Кирби заявил, что новый пакет помощи Украине от США включает четыре HIMARS и 580 дронов Phoenix Ghost.

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