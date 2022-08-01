Президент США Джо Байден подписал меморандум о предоставлении Украине военной помощи на $550 миллионов
Администрация президента США Джо Байдена одобрила новый пакет оборонной помощи для Украины на сумму в 550 миллионов долларов
О подписании соответствующего меморандума идет речь на сайте Белого дома.
В пакет помощи от США, среди прочего, войдут ракеты для HIMARS и 155-мм боеприпасы для артиллерийских систем.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что новый пакет военной помощи будет объявлен "очень скоро", но отказался уточнять, что войдет в его состав. Речь шла о выделении оружия из запасов армии США указом президента.
- 22 июля Джон Кирби заявил, что новый пакет помощи Украине от США включает четыре HIMARS и 580 дронов Phoenix Ghost.
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