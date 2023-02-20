Глава Украины встретил Джозефа Байдена в Мариинском дворце, где они пообщались в формате с глазу на глаз.

"Первый телефонный звонок с поддержкой Украины был из Белого дома. Спасибо за ваше лидерство. Спасибо также за двухпартийную поддержку, за поддержку со стороны Конгресса. Что мы должны сделать, чтобы остановить войну, чтобы иметь успех в этой войне, сделать Украину еще сильнее, и как победить в этом году", - заметил Зеленский.

Президент США отметил, что рад снова посетить Киев.

"Многое изменилось со времени последней поездки. Произошли ужасные вещи, вторжение, но в то же время украинцы проявили себя так, как очень мало народов проявляли себя никогда в своей защите. И они помогли нам постичь значение демократии", – отметил Джозеф Байден.

Он также передал поздравления от членов Конгресса, которые до сих пор поражены недавним выступлением Зеленского в Конгрессе.

На сайте Белого дома появилось заявление Байдена о первом посещении Украины с начала полномасштабного российского вторжения.

"Пока мир готовится отметить годовщину жестокого вторжения России в Украину, я сегодня нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непреклонную преданность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины", - подчеркнул президент США.

Байден сказал, что Путин ошибался, когда почти год назад думал о слабости Украины и разделении Запада.

"Я объявлю об очередных поставках важного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения, чтобы помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок. И я поделюсь, что позже на этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элит и компаний, которые пытаются уклониться от военной машины России или заполнить ее", - рассказал глава США.

Отмечается, что Штаты создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь Украине, оказывая военную, экономическую и гуманитарную поддержку, эта поддержка будет продолжаться.

"Я также с нетерпением жду поездки в Польшу, чтобы встретиться с президентом Дудой и лидерами наших союзников с восточного фланга, а также высказать замечания по поводу того, как Соединенные Штаты будут продолжать объединять мир для поддержки народа Украины и основных ценностей человека, права и достоинство в Уставе ООН, которые объединяют нас по всему миру", - добавил Байден.

Президент Украины Владимир Зеленский встретил коллегу из США Джо Байдена.

"Джозеф Байден, поздравляю в Киеве! Ваш визит - это чрезвычайно важное проявление поддержки для всех украинцев", - написал в телеграмм-канале украинский лидер.

Видео Байдена на Михайловской площади уже разлетелось по телеграммам-каналам.

Об этом также информирует в твиттере журналист Bild Юлиан Репке .

"Байден в Киеве. Город, который должен быть под контролем России 360 дней. Каков сильный знак для диктатора Путина", - пишет журналист.

Сегодня заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник заявил , что готовится "сюрприз" с визитом "важных партнеров Украины" в Киев. А в полиции сообщили, что центр столицы перекрыт из-за визита представителей нескольких иностранных делегаций.

Также в Киев прибыла израильская парламентская делегация.