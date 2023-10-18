"Удар по больнице в Газе, похоже, нанес не ЦАХАЛ": Байден во время встречи с Нетаньяху

Об этом пишет Sky News.

"Я глубоко расстроен и возмущен вчерашним взрывом в больнице в Газе. И исходя из того, что я видел, кажется, что это сделала другая команда, а не вы", - заявил Байден во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Он также добавил, что мир должен подразумевать, что ХАМАС не представляет палестинский народ.

В то же время Нетаньяху заявил, что "ХАМАС - это "новые нацисты".

О визите президента США информирует The Times of Israel .

В черном костюме президент США Джо Байден спустился с самолета, где его ждали премьер-министр Биньямин Нетаньяху, президент Ицхак Герцог, посол Израиля в США Майкл Герцог и временная поверенная в делах США Стефани Галлетт.

Байден и Нетаньяху обнялись.

"Они улыбаются во время длительного разговора вне самолета, а настроение кажется относительно легким и положительным", - комментирует агентство.

Встреча не сопровождается обычной роскошью, обычно связанной с визитом президента США.

Ранее сообщалось об отложении поездки Байдена от официального представителя Белого дома.

Что предшествовало

Во вторник, 17 октября, боевики ХАМАС заявили , что Израиль нанес авиационный удар по больнице в Газе, в результате чего погибли по меньшей мере 500 человек. ЦАХАЛ начал расследование.

В Иордании, Турции, Ливане, Иране, Египте и Ираке тысячи человек вышли на улицы в знак протеста после авиаудара по больнице в Газе. 18 октября в 03:53 в Бейруте несколько протестующих штурмовали офис ООН и поджигали его.

Президент США Джо Байден планировал встретиться с королем Иордании, главами Палестины и Египта в Аммане в среду, 18 октября, однако отменил поездку из-за объявления траура в Палестине по погибшим во время атаки по больнице в Газе.