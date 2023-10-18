"Удар по больнице в Газе, похоже, нанес не ЦАХАЛ": Байден во время встречи с Нетаньяху
Утром 18 октября президент США Джо Байден прибыл в Израиль и провел встречу с премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху. По словам Байдена, удар по больнице "Аль-Ахли" в Газе нанес не ЦАХАЛ
Об этом пишет Sky News.
"Я глубоко расстроен и возмущен вчерашним взрывом в больнице в Газе. И исходя из того, что я видел, кажется, что это сделала другая команда, а не вы", - заявил Байден во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.
Он также добавил, что мир должен подразумевать, что ХАМАС не представляет палестинский народ.
В то же время Нетаньяху заявил, что "ХАМАС - это "новые нацисты".
О визите президента США информирует The Times of Israel .
В черном костюме президент США Джо Байден спустился с самолета, где его ждали премьер-министр Биньямин Нетаньяху, президент Ицхак Герцог, посол Израиля в США Майкл Герцог и временная поверенная в делах США Стефани Галлетт.
Байден и Нетаньяху обнялись.
"Они улыбаются во время длительного разговора вне самолета, а настроение кажется относительно легким и положительным", - комментирует агентство.
Встреча не сопровождается обычной роскошью, обычно связанной с визитом президента США.
Ранее сообщалось об отложении поездки Байдена от официального представителя Белого дома.
Что предшествовало
Во вторник, 17 октября, боевики ХАМАС заявили , что Израиль нанес авиационный удар по больнице в Газе, в результате чего погибли по меньшей мере 500 человек. ЦАХАЛ начал расследование.
В Иордании, Турции, Ливане, Иране, Египте и Ираке тысячи человек вышли на улицы в знак протеста после авиаудара по больнице в Газе. 18 октября в 03:53 в Бейруте несколько протестующих штурмовали офис ООН и поджигали его.
Президент США Джо Байден планировал встретиться с королем Иордании, главами Палестины и Египта в Аммане в среду, 18 октября, однако отменил поездку из-за объявления траура в Палестине по погибшим во время атаки по больнице в Газе.
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