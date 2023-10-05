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Президент Словакии после выборов объявил о прекращении военной помощи Украине

5 октября, 2023 четверг
01:24
Война с Россией

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине в связи с результатом парламентских выборов, где победила антиукраинская партия Smer-SD экспремьера Роберта Фицо

Об этом сообщает издание Dennik N.

Журналистам стало известно, что словацкое Министерство обороны рассматривает возможность предоставления Украине очередного пакета военной помощи.

Ее могли бы передать еще во время председательства технократического правительства Людовита Одора, но президентка Зузана Чапутова, политически ответственная за кабинет министров, выступает против такого плана.

В комментарии Dennik N спикер Чапутовой Мартин Стрижинец пояснил, что она таким образом "уважает результаты демократических выборов", победитель которых Smer-SD обещал избирателям "не давать Украине ни одного патрона".

Президент Словакии считает, что игнорирование этой позиции Smer-SD и "некоторых других" партий "создало бы досадный прецедент на будущее".

Что известно о выборах в Словакии

9 апреля правоохранители в Словакии закрыли уголовное дело против Роберта Фицо за публикацию видеопередачи Украине системы ПВО С-300.

Позже Роберт Фицо заявил , что хочет отменить военную и политическую поддержку Украины

30 сентября в Словакии состоялись парламентские выборы, где одной из передовых партий стала "Смер" Роберта Фицо, имеющая пророссийскую ориентацию.

Согласно результатам почти всех избирательных участков, которые подсчитаны по состоянию на утро 1 октября, на парламентских выборах в Словакии побеждает партия Роберта Фицо "Смер".

2 октября Роберт Фицо после победы партии "Смер" на парламентских выборах инициировал мирные переговоры по Украине.

МИД Словакии обвинил Россию во вмешательстве в парламентские выборы и вызвал сотрудника российского посольства после замечаний РФ по "американскому следу" в стране.

вибори
Словакия
помощь Украине
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