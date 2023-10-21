Президент Словакии отказывается утверждать правительство пророссийской коалиции

Об этом сообщает агентство Reuters

"Президент Словакии Зузана Чапутова назначит кабинет во главе с пророссийским экс-премьер-министром Робертом Фицо только если он сменит свою кандидатуру на должность министра окружающей среды", - сообщили в ее офисе.

Это может означать, что процесс формирования нового кабинета затянется до середины следующей недели.

Фицо сформировал коалицию с левоцентристской партией HLAS (Голос) и националистической пророссийской Словацкой национальной партией (SNS) и заявил, что хочет назначить свой кабинет на саммит ЕС 26-27 октября.

Но процесс формирования правительства затормозил, когда Чапутова отклонила кандидатуру Рудольфа Гуляка от SNS на должность министра окружающей среды, ссылаясь на его отрицательную позицию по изменению климата и словесным нападениям на активистов экологических кампаний.

"Президент одобрит дату утверждения нового правительства только после получения нового предложения по кандидату на должность министра окружающей среды, чтобы оно могло назначить новое правительство в полном составе", - говорится в заявлении офиса Чапутовой.

Партия SNS и Фицо отказались изменить кандидатуру, и Фицо заявил, что ожидает, что его кабинет будет назначен с вакантным портфелем министра окружающей среды.

Выборы в Словакии и позиция Фицо по отношению к Украине

30 сентября в Словакии состоялись парламентские выборы, где одной из передовых партий стала "Смер" Роберта Фицо, имеющая пророссийскую ориентацию. Лидер партии накануне заявлял , что хочет отменить военную и политическую поддержку Украины.

Стоит отметить, что в апреле правоохранители в Словакии закрыли уголовное дело против Фицо за публикацию видеопередачи Украине системы ПВО С-300.

Согласно результатам почти всех избирательных участков, которые были подсчитаны по состоянию на утро 1 октября, на парламентских выборах в Словакии победила пророссийская партия "Смер". После этого Фицо инициировал мирные переговоры по Украине.

В то же время МИД Словакии обвинил Россию во вмешательстве в парламентские выборы и вызвал сотрудника российского посольства после замечаний РФ по поводу "американского следа" в стране.

6 октября президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине, однако впоследствии изменила мнение и заверила в продолжении поддержки Киева.

Позже сообщалось , что после победы на парламентских выборах в Словакии пророссийской партии Роберта Фицо "Смер" временное правительство страны заявило о прекращении отправки дальнейшей военной помощи Украине.

11 октября стало известно, что в Словакии сформирована правительственная коалиция во главе с антиукраинским Фицо.