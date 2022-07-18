Об этом информирует "Европейская правда" со ссылкой на заявление спикера президента Мартина Стрижинца.

"В этих четырех случаях госпожа президент придерживалась рекомендаций трех министерств: внутренних дел, обороны и иностранных дел", - пояснил Стрижинец.

Отмечается, что вообще словаки не имеют права служить в иностранной армии. Однако правительство может сделать исключение по индивидуальному запросу. В то же время необходимые административные процедуры могут занять несколько недель или даже месяцев.

По словам спикера, еще шестерым заявителям было отказано в таком разрешении.

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