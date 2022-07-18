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Президент Словакии Чапутова позволила воевать в Украине против РФ четырем гражданам страны

18 июля, 2022 понедельник
20:39
Мир

Президент Зузана Чапутова позволила четырем словакам воевать против РФ на стороне Украины

Об этом информирует "Европейская правда" со ссылкой на заявление спикера президента Мартина Стрижинца.

"В этих четырех случаях госпожа президент придерживалась рекомендаций трех министерств: внутренних дел, обороны и иностранных дел", - пояснил Стрижинец.

Отмечается, что вообще словаки не имеют права служить в иностранной армии. Однако правительство может сделать исключение по индивидуальному запросу. В то же время необходимые административные процедуры могут занять несколько недель или даже месяцев.

По словам спикера, еще шестерым заявителям было отказано в таком разрешении.

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