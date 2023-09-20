Президент Сирии совершит первый визит в Китай с начала гражданской войны
Глава Сирии Башар Асад совершит первый визит в КНР с начала 12-летней гражданской войны в стране, во время которой Китай был одним из его главных сторонников
Об этом информирует Associated Press .
Сирийский президент получил приглашение от главы Китая Си Цзиньпина на саммит. В четверг, 21 сентября, Асад улетит в Пекин с делегацией высоких сирийских чиновников.
Сообщается, что Китай расширяет свое присутствие на Ближнем Востоке после посредничества в марте по соглашению между Саудовской Аравией и Ираном, и продолжает поддерживать Асада в сирийском конфликте, в результате которого погибли полмиллиона человек и большая часть страны осталась в руинах.
Офис Асада также сообщил, что вместе с ним поедет его супруга Асма.
Ранее президент Сирии посетил несколько других стран, таких как Россия, Иран, ОАЭ и Оман.
Что известно об отношениях Сирии и Китая
Асад посетил Китай только один раз в 2004 году, когда США вторглись в Ирак, граничащий с Сирией. Тогда Сирия испытала давление от Вашингтона. Китай усилил дипломатические связи с Сирией и другими арабскими государствами после сильного землетрясения, произошедшего 6 февраля в Турции и Сирии, и унес жизни более 50 тыс. человек, в том числе более 6 тыс. в Сирии.
В мае этого года глава Сирии Башар Асад впервые принял участие в саммите Лиги арабских государств после того, как 12 лет назад был отстранен от участия в организации.
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