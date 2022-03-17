Президент Сирии Башар аль-Асад пообещал предоставить россии для войны в Украине 40 000 боевиков, – украинская разведка

Об этом сообщают в ГУР Минобороны Украины, передает Еспресо.TV .

По данным разведчиков, командование российской военной базы Хмеймим в Сирии получило указание ежедневно отправлять в Украину до 300 боевиков. Так, 15 марта, для участия в боевых действиях против Украины с этой военной базы в Россию отправили 150 наемников.

По информации военной разведки Украины, президент Сирии Башар аль-Асад пообещал предоставить россии для войны в Украине 40 000 боевиков. Во время вербовки наемникам обещают, что они будут выполнять чисто полицейские функции по наведению порядка на оккупированных территориях. Впрочем, в последнее время среди них начала распространяться информация о непосредственном участии в боевых действиях против украинской армии, что существенно снизило "боевой дух" сирийцев.

Также негативное влияние на морально-психологическое состояние наемников оказало то, что недавно на военную базу Хмеймим из россии прибыло более 30 боевиков, получивших ранения в боях против защитников Украины. После этого часть наемников отказалась участвовать в боевых действиях. Среди сирийских боевиков даже зафиксировали случаи самоувечья.

По данным украинских разведчиков, часть наемников рассматривает отправку в россию и беларусь как шанс дальнейшего дезертирства и нелегальной миграции в страны ЕС.

Напомним, украинская разведка обнародовала имена российских военных ракетной бригады, обстреливающих украинские города

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