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Президент Сирии Асад впервые с начала войны в стране посетит саммит Лиги арабских государств

19 мая, 2023 пятница
15:45
Мир

Президент Сирии Башар Асад впервые примет участие в саммите Лиги арабских государств после того, как 12 лет назад был отстранен от участия в организации

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что многие иностранные лидеры избегали встреч с Асадом после того, как насильственное подавление его правительством продемократических протестов спровоцировало гражданскую войну в Сирии, в ходе которой были убиты полмиллиона человек.

Половине из 22-миллионного довоенного населения Сирии пришлось покинуть собственные дома. Около 6,8 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами, а еще 6 миллионов стали беженцами или искателями убежища за границей.

Издание добавляет, что в этом месяце Сирию снова приняли в Лигу, после того как страны, поддерживавшие оппозицию, признали, что контроль Асада над властью достаточно прочный, в том числе и Саудовская Аравия.

На встрече министров иностранных дел 22 государств-членов организации в среду генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт заявил, что надеется, что "возвращение Сирии своего места является предвестником конца конфликта".

Также сообщается, что Китай помог добиться неожиданного соглашения в марте этого года, согласно которому Саудовская Аравия возобновила дипломатические отношения со своим давним региональным соперником Ираном, который вместе с Москвой помог силам Асада возобновить контроль над крупнейшими городами Сирии.

Но не все страны с энтузиазмом восприняли возобновление участия Дамаска в Лиге.

Министр иностранных дел Катара на пресс-конференции в Дохе заявил, что Катар отказался от оппозиции лишь потому, что не хочет "отступать от арабского консенсуса".

  • 2 мая сообщалось , что поздно вечером Израиль нанес удар по Сирии, в результате чего погиб один военный, семь получили ранения, а международный аэропорт Алеппо приостановил работу.
Китай
Сирия
Саудовская Аравия
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