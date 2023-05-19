Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что многие иностранные лидеры избегали встреч с Асадом после того, как насильственное подавление его правительством продемократических протестов спровоцировало гражданскую войну в Сирии, в ходе которой были убиты полмиллиона человек.

Половине из 22-миллионного довоенного населения Сирии пришлось покинуть собственные дома. Около 6,8 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами, а еще 6 миллионов стали беженцами или искателями убежища за границей.

Издание добавляет, что в этом месяце Сирию снова приняли в Лигу, после того как страны, поддерживавшие оппозицию, признали, что контроль Асада над властью достаточно прочный, в том числе и Саудовская Аравия.

На встрече министров иностранных дел 22 государств-членов организации в среду генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт заявил, что надеется, что "возвращение Сирии своего места является предвестником конца конфликта".

Также сообщается, что Китай помог добиться неожиданного соглашения в марте этого года, согласно которому Саудовская Аравия возобновила дипломатические отношения со своим давним региональным соперником Ираном, который вместе с Москвой помог силам Асада возобновить контроль над крупнейшими городами Сирии.

Но не все страны с энтузиазмом восприняли возобновление участия Дамаска в Лиге.

Министр иностранных дел Катара на пресс-конференции в Дохе заявил, что Катар отказался от оппозиции лишь потому, что не хочет "отступать от арабского консенсуса".