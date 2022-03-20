Президент Швейцарии заявил о готовности принять переговоры Украины с Россией

Об этом сообщает RFI .



"Швейцария совмещает в себе нейтралитет и гуманитарные традиции. Она готова играть посредническую роль или принять у себя переговоры", – сказал президент Швейцарии.



В понедельник, 21 марта, Игнацио Кассис планирует посетить границу Польши с Украиной.

19 марта президент Владимир Зеленский выступил в парламенте Швейцарии и призвал заморозить счета в швейцарских банках лиц, ответственных за войну в Украине.