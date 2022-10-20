Президент Швейцарии посетил деоккупированные Бородянку и Иванков в Киевской области

Об этом написал в твиттере президент Швейцарии Иньяцио Кассис .

"Поражён военной агрессией против гражданской инфраструктуры и тронут устойчивостью Украины и ее граждан в Бородянке и Иванкове. Швейцарская гуманитарная помощь и поддержка реконструкции необходимы для преодоления зимы и после", - пишет Кассис.

Посольство Швейцарии в Украине также сообщило, что Кассис посетил проект по восстановлению в селе Сукачи в Иванковской общине Киевщины, который финансирует Швейцария.

"В Сукачах сооружают деревянные модульные дома, которые используются как экстренное жилье для граждан Украины, которые потеряли свои дома", - говорится в сообщении.

11 августа Игнацио Кассис объявил о предоставлении Украине очередной партии гуманитарной помощи . Этот пакет включает в себя оборудование для медицинских работников и пожарных.

12 октября Швейцария наложила санкции на 30 человек, причастных к псевдореферендумам на оккупированных территориях Украины. Теперь их активы в Швейцарии заморозят.

В Украину 20 октября прибыл с визитом президент Швейцарии Иньяцио Кассис. Он стремится понять нынешнюю военную и гуманитарную ситуацию и узнать о подготовительной работе по восстановлению страны.

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