Президент Швейцарии посетил деоккупированные Бородянку и Иванков в Киевской области
20 октября президент Швейцарии Иньяцио Кассис посетил освобожденные от российских оккупантов Бородянку и Иванков Киевской области
Об этом написал в твиттере президент Швейцарии Иньяцио Кассис .
"Поражён военной агрессией против гражданской инфраструктуры и тронут устойчивостью Украины и ее граждан в Бородянке и Иванкове. Швейцарская гуманитарная помощь и поддержка реконструкции необходимы для преодоления зимы и после", - пишет Кассис.
Посольство Швейцарии в Украине также сообщило, что Кассис посетил проект по восстановлению в селе Сукачи в Иванковской общине Киевщины, который финансирует Швейцария.
"В Сукачах сооружают деревянные модульные дома, которые используются как экстренное жилье для граждан Украины, которые потеряли свои дома", - говорится в сообщении.
- 11 августа Игнацио Кассис объявил о предоставлении Украине очередной партии гуманитарной помощи . Этот пакет включает в себя оборудование для медицинских работников и пожарных.
- 12 октября Швейцария наложила санкции на 30 человек, причастных к псевдореферендумам на оккупированных территориях Украины. Теперь их активы в Швейцарии заморозят.
- В Украину 20 октября прибыл с визитом президент Швейцарии Иньяцио Кассис. Он стремится понять нынешнюю военную и гуманитарную ситуацию и узнать о подготовительной работе по восстановлению страны.
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