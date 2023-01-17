Президент Швейцарии об агрессии РФ: "Жестокое нападение на международное право"
Глава Швейцарии Ален Берсе во время выступления на Давосском экономическом форуме заявил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину это "нападение на международное право"
Его слова передает "Укринформ".
Берсе также отметил, что это "нападение на мирную страну" и подчеркнул, что Швейцария приложит все усилия для укрепления международного права.
“Агрессивная война России против Украины является жестоким нападением на мирную страну. Это также жестокое нападение на международное право”, - сказал он.
- Швейцария объяснила, почему присоединилась к санкциям ЕС против РФ и заявила, что "нейтралитет не должен означать безразличие".
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