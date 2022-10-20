Об этом Кассис сообщил в собственном твиттере.

"Снова в Украине - через год после моего последнего визита. Моя цель - получить представление о военной ситуации, гуманитарной ситуации и подготовительной работе к восстановлению страны", - написал он.

11 августа Игнацио Кассис объявил о предоставлении Украине очередной партии гуманитарной помощи . Этот пакет включает в себя оборудование для медицинских работников и пожарных.

12 октября Швейцария наложила санкции на 30 человек, причастных к псевдореферендумам на оккупированных территориях Украины. Теперь их активы в Швейцарии заморозят