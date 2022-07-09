Президент Шри-Ланки уходит в отставку, - спикер парламента
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса согласился уйти в отставку. Это случилось на фоне масштабных протестов в стране. Решение о передаче власти объявил спикер парламента
Об этом пишет Reuters.
Спикер Махинда Япа Абейвардена сказал во время видеообращения, что Раджапакса сообщил ему об отставке со своего поста.
"Решение уйти в отставку 13 июля было принято, чтобы обеспечить мирную передачу власти. Поэтому я прошу граждан уважать закон и сохранять спокойствие", - сказал он.
Новость о решении президента вызвала взрыв праздничных фейерверков в некоторых частях Коломбо.
Associated Press сообщает, что решение попросить президента покинуть пост приняли на встрече лидеров парламентских партий, и тот согласился. Раджапакс будет оставаться президентом до 13 июля, чтобы обеспечить передачу власти.
- 9 июля тысячи протестующих в Коломбо, столице Шри-Ланки, прорвали полицейские баррикады и штурмовали официальную резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. СМИ сообщали, что остров с населением 22 миллиона человек борется с острой нехваткой иностранной валюты, которая ограничила импорт основных топлива, продуктов питания и лекарств, что погрузило его в худший финансовый кризис за семь десятилетий.
- Впоследствии появилась информация , что премьер-министр страны Ранил Викрамассингхе ушел в отставку, а президент - скрылся. Ожидается, что его место займет спикер местного парламента.
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