Президент Шри-Ланки скрылся, премьер ушел в отставку
На фоне политического кризиса в Шри-Ланке премьер-министр страны Ранил Викрамассингхе ушел в отставку, а президент - сбежал
Об отставке премьер Шри-Ланки Ранил Викрамассингхэ сообщил в собственном твиттере.
"Чтобы обеспечить продолжение работы правительства и безопасность всех граждан, сегодня я принял рекомендацию партийных лидеров, чтобы уволить место для всепартийного правительства. Чтобы облегчить процесс, я уйду с поста премьер-министра", - отметил он.В то же время о бегстве президента страны заявили в IndiaTVnews.
Телевизионная трансляция показала колонну автомобилей, похожую на кортеж президента, в главном международном аэропорту страны.
Вместе с этим BBC со ссылкой на AFP сообщило , что "президента сопровождали в безопасное место".
Ожидается, что его место займет спикер местного парламента.
- 9 июля тысячи протестующих в Коломбо, столице Шри-Ланки, прорвали полицейские баррикады и штурмовали официальную резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. Десятки тысяч протестующих сломали полицейские барьеры, блокировавшие Дом президента, где Раджапакса проживал с конца марта, когда по всему острову бушевали протесты с требованиями его отставки. Жители Шри-Ланки возмущены тем, как правительство справляется с экономическим кризисом, поставившим страну на грань краха.
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