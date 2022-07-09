Президент Шри-Ланки скрылся, премьер ушел в отставку

Об отставке премьер Шри-Ланки Ранил Викрамассингхэ сообщил в собственном твиттере.

"Чтобы обеспечить продолжение работы правительства и безопасность всех граждан, сегодня я принял рекомендацию партийных лидеров, чтобы уволить место для всепартийного правительства. Чтобы облегчить процесс, я уйду с поста премьер-министра", - отметил он.

В то же время о бегстве президента страны заявили в IndiaTVnews.

Телевизионная трансляция показала колонну автомобилей, похожую на кортеж президента, в главном международном аэропорту страны.

Вместе с этим BBC со ссылкой на AFP сообщило , что "президента сопровождали в безопасное место".

Ожидается, что его место займет спикер местного парламента.

9 июля тысячи протестующих в Коломбо, столице Шри-Ланки, прорвали полицейские баррикады и штурмовали официальную резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. Десятки тысяч протестующих сломали полицейские барьеры, блокировавшие Дом президента, где Раджапакса проживал с конца марта, когда по всему острову бушевали протесты с требованиями его отставки. Жители Шри-Ланки возмущены тем, как правительство справляется с экономическим кризисом, поставившим страну на грань краха.

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