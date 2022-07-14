Об этом информирует NDTV.

Спикер парламента подтвердил, что получил заявление президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса об отставке.

Известно, что Раджапакс прибыл в Сингапур после бегства из своей страны. В правительстве отмечают, что президент находится с "частным визитом" и не просил о предоставлении убежища.

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Жители Коломбо взрывают петарды на праздновании, узнав, что президент ушел в отставку. Раджапакс сложил полномочия после того, как протестующие объявили о прекращении захвата официальных зданий, а именно президентского дворца, секретариата и канцелярии премьер-министра.