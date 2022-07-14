Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подал в отставку
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса заявил об отставке после бегства в Сингапур
Об этом информирует NDTV.
Спикер парламента подтвердил, что получил заявление президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса об отставке.
Известно, что Раджапакс прибыл в Сингапур после бегства из своей страны. В правительстве отмечают, что президент находится с "частным визитом" и не просил о предоставлении убежища.
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Жители Коломбо взрывают петарды на праздновании, узнав, что президент ушел в отставку. Раджапакс сложил полномочия после того, как протестующие объявили о прекращении захвата официальных зданий, а именно президентского дворца, секретариата и канцелярии премьер-министра.
- 9 июля тысячи протестующих в Коломбо, столице Шри-Ланки, прорвали полицейские баррикады и штурмовали официальную резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. СМИ сообщали, что остров с населением 22 миллиона человек борется с острой нехваткой иностранной валюты, которая ограничила импорт основных топлива, продуктов питания и лекарств, что погрузило страну в худший финансовый кризис за семь десятилетий.
- Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса согласился уйти в отставку. Это случилось на фоне масштабных протестов в стране. Решение о передаче властей объявил спикер парламента.
- Впоследствии появилась информация, что премьер-министр страны Ранил Викрамассингхе ушел в отставку, а президент - бежал. Ожидается, что его место займет спикер местного парламента.
- 13 июля премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамассингхе сразу после побега президента ввел в стране чрезвычайное положение и комендантский час. При этом Викрамассингхе подтвердил, что официального заявления об отставке президента Раджапаксы еще нет. Таким образом, исполняющий обязанности президента официально не может быть назначен.
- Возмущенные внезапным бегством президента протестующие заявили, что не согласны с решением ввести чрезвычайное положение и не будут воспринимать указы "незаконного премьера".
- Экономисты прогнозируют "домино дефолтов" в мире. Первой банкротство объявила Шри-Ланка, обремененная большими затратами на еду и топливо, вызвавшими массовые протесты. Следом вошла в дефолт Россия, в результате наложенных Западом санкций из-за вторжения в Украину. Теперь внимание сосредоточено на Сальвадоре, Гане, Египте, Тунисе и Пакистане.
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