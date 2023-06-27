Президент "Шахтера" определился с новым главным тренером команды, - СМИ

Об этом сообщили в проекте "ТаТоТаке".

Его ведущие рассказали, что Ахметово окончательно утвердил кандидатуру Патрика ван Леувена, сейчас отдыхающего дома в Нидерландах после сезона в "Заре". Контракт еще не подписан, но это должно стать формальностью.

Также отмечается, что чемпион Украины приступит к подготовке к сезону 3 июля в Нидерландах, где команду и примет новый тренер.

Эксперты добавили, что официально об увольнении Игоря Йовичевича еще не сообщалось, но на данный момент это воспринимается уже как свершившийся факт.

52-летний Патрик ван Леувен с 2006 по 2013 год работал в структуре "Шахтера", ради которого покинул пост координатора молодежных команд нидерландского "Фейеноорда". После 2013 специалист был спортивным директором казахстанского "Кайрата", исполнительным директором израильского "Маккаби" из Тель-Авива, в котором в конце сезона 2019/20 исполнял обязанности главного тренера и получил титул обладателя суперкубка страны.