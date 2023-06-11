Президент Сьерра-Леоне надеется, что африканской миссии удастся остановить полномасштабное вторжение РФ в Украину
Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био надеется, что африканской миссии представителей 6 стран удастся уговорить Путина остановить полномасштабное вторжение
Об этом пишет Bloomberg .
"Мы надеемся, что сможем уговорить президента Путина или обе стороны положить конец этой войне", - сказал Био.
Президент рассказал, что многие проблемы, затрагиваемые Сьерра-Леоне, связаны с внешними факторами, в частности, с войной в Украине. Россия и Украина являются ключевыми поставщиками пшеницы и удобрений для африканской страны и война повысила стоимость импорта этих товаров.
"Это очень серьезно влияет на нас, поскольку мы являемся чистым импортером. Почти все наши основные товары и продукты питания мы получаем извне", - пояснил глава государства.
- 16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил , что африканские страны предложили мирную инициативу, чтобы помочь положить конец конфликту между Россией и Украиной. В Белом доме отметили, что она должна быть согласована с украинской стороной и основываться на Уставе ООН.
- Делегация лидеров шести африканских стран – Замбии, Сенегала, Египта, Республики Конго, Уганды и Южной Африки – намерена в июне посетить Киев и Москву в рамках предложенной ими "мирной инициативы" для завершения войны.
- Глава КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом ЮАР заявил , что поддерживает мирные инициативы лидеров африканских стран в отношении Украины.
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