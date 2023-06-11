Об этом пишет Bloomberg .

"Мы надеемся, что сможем уговорить президента Путина или обе стороны положить конец этой войне", - сказал Био.

Президент рассказал, что многие проблемы, затрагиваемые Сьерра-Леоне, связаны с внешними факторами, в частности, с войной в Украине. Россия и Украина являются ключевыми поставщиками пшеницы и удобрений для африканской страны и война повысила стоимость импорта этих товаров.

"Это очень серьезно влияет на нас, поскольку мы являемся чистым импортером. Почти все наши основные товары и продукты питания мы получаем извне", - пояснил глава государства.