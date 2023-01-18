Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич в интервью Bloomberg .

"Мы с самого начала говорили, что мы не в состоянии и не можем поддержать вторжение России в Украину", - сказал он.

"Для нас Крым – это Украина, Донбасс – это Украина – так и останется", - добавил сербский лидер.

По его словам, Сербия не присоединилась к санкциям против РФ, потому что это ударило бы по ее собственной экономике. Россия также продает природный газ его стране по цене ниже рыночной. В то же время Вучич подчеркнул, что не во всем поддерживает Россию.

"Мы не всегда радуемся некоторым их позициям. У нас традиционно хорошие отношения, но это не значит, что мы поддерживаем каждое отдельное решение или большинство решений, поступающих из Кремля", - подчеркнул сербский лидер.

В декабре 2022 года Нидерланды предложили заморозить вступление Сербии в ЕС из-за неприсоединения к санкциям против РФ.

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