Президент Сербии Вучич уходит с поста председателя партии
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что уходит с поста главы Сербской прогрессивной партии. Своим преемником он предложил министра обороны страны Милоша Вучевича
Об этом сообщает PTC.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что уходит с поста главы Сербской прогрессивной партии во время выступления на съезде, который проходит в сербском Крагуеваце.
"Я предлагаю, чтобы мы избрали Милоша Вучевича главой СПП", – сказал сербский президент.
По его словам, он "слишком любит" Сербскую прогрессивную партию и никогда не уйдет из нее, пока он жив. Вучич заметил, что гордится тем, что "все эти годы возглавлял лучшую партию в стране".
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Во время крупных антиправительственных протестов, состоявшихся в этом месяце в Белграде, демонстранты требовали отставки Вучича, а также двух высокопоставленных должностных лиц службы безопасности. Протестующие требовали отозвать лицензии на вещание у двух приверженных Вучичу телеканалов, которые пропагандируют насилие и часто приглашают на эфиры осужденных военных преступников.
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Митингующие обвиняют Вучича в создании безнадежности и раскола в стране, что, по их мнению, привело к массовым расстрелам 3 и 4 мая, в результате которых погибли 18 и были ранены 20 человек.
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