Президент Сербии Вучич уходит с поста председателя партии

Об этом сообщает PTC.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что уходит с поста главы Сербской прогрессивной партии во время выступления на съезде, который проходит в сербском Крагуеваце.

"Я предлагаю, чтобы мы избрали Милоша Вучевича главой СПП", – сказал сербский президент.

По его словам, он "слишком любит" Сербскую прогрессивную партию и никогда не уйдет из нее, пока он жив. Вучич заметил, что гордится тем, что "все эти годы возглавлял лучшую партию в стране".