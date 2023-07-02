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Президент Сербии Вучич связал планы Косово в отношении сербов с контрнаступлением ВСУ

2 июля, 2023 воскресенье
16:17
Мир

Президент Сербии Александар Вучич считает, что в ближайшие дни украинские войска устроят новую атаку в рамках контрнаступления, и в это время он ожидает "нападения на сербов" в Косово

Об этом сообщает издание Politika, ссылаясь на эфир телеканала Prvoj.

Вучич отметил, что, по его мнению, украинцы "подготовили десятки бригад, которые серьезно прорвут российские линии".

Президент Сербии также подчеркнул, что когда он это говорит, то не болеет за украинцев, а говорит то, что думает. По словам Вучича, Украина ожидает, что это изменит ход войны до саммита в Вильнюсе 12 июля.

"Когда это начнется, а я ожидаю, что это начнется завтра-послезавтра, в ближайшие дни, тогда вы увидите дополнительное наступление на Косово и Метохию. Поэтому я прошу сербов остерегаться, чтобы все, кто думает, что эти изверги могут на них напасть, спрятались… Я боюсь, что этот террор станет еще более свирепым, он (премьер Косово Альбин Курти, – ред.) представил себя в роли Зеленского, нового великоалбанского лидера, который объединит все албанские страны и проделает большую работу", – сказал Уч.

Ситуация в Косово

Власти Косово 14 декабря 2022 года подали заявку на членство в Европейском Союзе. Впоследствии правительство Сербии направило запрос миротворческому контингенту НАТО KFOR с просьбой разрешить стране направить в Косово около 1000 полицейских и армейцев.

В конце 2022 года ЕС и США выразили обеспокоенность напряженной ситуацией на севере частично признанного Косово и призвали всех причастных содействовать скорейшей деэскалации и воздерживаться от провокаций. После гарантии от США, ЕС и НАТО президент Сербии Александр Вучич призвал сербов прекратить противостояние в Косово. НАТО отклонило запрос Сербии.

30 мая 2023 года в Звечане, Косово, начались столкновения с полицией после того, как сербские демонстранты попытались занять местную администрацию и воспрепятствовать назначению нового мэра-албанца. Президент Сербии приказал привести армию страны в полную боевую готовность и приблизиться к границе с частично признанным Косово.

В марте отмечалось, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о согласовании имплементационного приложения к соглашению о нормализации отношений между Сербией и Косово. Однако лидеры двух стран не смогли достичь договоренности об ослаблении напряженности после местных косовских выборов на севере страны, где проживает большое сербское меньшинство.

Ситуация на севере Косово, а также в отношениях между Белградом и Приштиной в последние месяцы обострилась. За последние недели там произошла вспышка насилия из-за местных выборов, которые сербское большинство бойкотировало и результаты которых не признало.

Украина
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