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Президент Сербии Вучич рассказал о "хорошем" разговоре с Зеленским на полях саммита в Молдове

1 июня, 2023 четверг
16:42
Украина

Президент Сербии Александр Вучич провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове

Об этом Вучич сообщил в Facebook.

Учитель добавил, что во встрече также принимал участие премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетель.

"Краткий и хороший разговор", - подписал Вучич фото с Зеленским и Бетелем.

Справка : Европейское политическое сообщество – это общеевропейский правительственный форум, созданный в прошлом году после вторжения России в Украину и являющийся платформой, объединяющей европейских лидеров для обсуждения и поиска решений наиболее насущных проблем Европы, таких как безопасность, стабильность и энергетическая устойчивость.

Саммит Европейского политического сообщества

Он проходит 1 июня в замке Мими в селе Булбоаке, примерно в 35 километрах от Кишинева (Молдова). Саммит соберет 50 президентов, премьер-министров и чиновников европейских чиновников.

В частности, участие примут президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

  • Напомним, Зеленский сегодня, 1 июня, примет участие в саммите ЕПС. Он уже встретился с президентом Молдовы Маей Санду и они дали первую пресс-конференцию.
Владимир Зеленский
Сербия
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