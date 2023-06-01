Президент Сербии Вучич рассказал о "хорошем" разговоре с Зеленским на полях саммита в Молдове
Президент Сербии Александр Вучич провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове
Об этом Вучич сообщил в Facebook.
Учитель добавил, что во встрече также принимал участие премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетель.
"Краткий и хороший разговор", - подписал Вучич фото с Зеленским и Бетелем.
Справка : Европейское политическое сообщество – это общеевропейский правительственный форум, созданный в прошлом году после вторжения России в Украину и являющийся платформой, объединяющей европейских лидеров для обсуждения и поиска решений наиболее насущных проблем Европы, таких как безопасность, стабильность и энергетическая устойчивость.
Саммит Европейского политического сообщества
Он проходит 1 июня в замке Мими в селе Булбоаке, примерно в 35 километрах от Кишинева (Молдова). Саммит соберет 50 президентов, премьер-министров и чиновников европейских чиновников.
В частности, участие примут президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.
- Напомним, Зеленский сегодня, 1 июня, примет участие в саммите ЕПС. Он уже встретился с президентом Молдовы Маей Санду и они дали первую пресс-конференцию.
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