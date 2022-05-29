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Президент Сербии сообщил, что согласовал новый газовый контракт с Путиным

29 мая, 2022 воскресенье
22:31
Экономика Газпром

Президент Сербии Александр Вучич заявил о согласовании контракта на поставку газа сроком на три года с президентом РФ Владимиром Путиным

Об этом сообщает Reuters .

"О цене сейчас говорить не могу, все детали будут согласованы с Газпромом", – сказал он.

Учитель заявил, что договорился с Путиным о том, что цена газа будет связана с ценой на нефть. Он также сообщил, что обсуждал с президентом России расширение газовых хранилищ в Сербии.

31 мая истекает 10-летний контракт Сербии на поставку газа с Газпромом.

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газ
Владимир Путин
Сербия
война с Россией
Александар Вучич
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