Президент Сербии сообщил, что согласовал новый газовый контракт с Путиным
Президент Сербии Александр Вучич заявил о согласовании контракта на поставку газа сроком на три года с президентом РФ Владимиром Путиным
Об этом сообщает Reuters .
"О цене сейчас говорить не могу, все детали будут согласованы с Газпромом", – сказал он.
Учитель заявил, что договорился с Путиным о том, что цена газа будет связана с ценой на нефть. Он также сообщил, что обсуждал с президентом России расширение газовых хранилищ в Сербии.
31 мая истекает 10-летний контракт Сербии на поставку газа с Газпромом.
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