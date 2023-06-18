Президент Сербии считает бессодержательным дальнейший диалог с Косово

Об этом он заявил в большой речи, цитируемой РТС.

Вучич заявил, что Сербия столкнулась "с самой сложной ситуацией за последние 24 года", что страны Запада позволяют оскорблять сербов, а премьер Косово Альбин Курти "хочет войны любой ценой и имеет поддержку некоторых стран Запада, чтобы создавать незаконную ситуацию и преследовать жителей сербской общины".

Кроме того, он также заявил, что считает дальнейший диалог бессодержательным.

"Когда они научатся говорить, а не будут морочить нам голову и устраивать каждый день новую провокацию и какую-то новую проблему на месте, когда они это поймут, тогда мы будем говорить", – сказал Вучич.

"Нет смысла о чем-то говорить, пока фейковые мэры не уйдут в отставку и полицейские силы Косово не уберутся из этих муниципалитетов... Что касается технического, явимся мы для диалога или нет, я еще приму решение и сообщу вам за 24 часа вперед" , – добавил Александар Вучич.

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Отмечается, что по поводу задержания трех косовских полицейских, о которых Приштина утверждает, что их похитили, Вучич заявил, что сербские правоохранители готовы на полиграфе подтвердить факты и что они не пересекали границу с Косово.

Он добавил, что Белград попытается "сохранять мир".

"Но предупреждаем всех тех, кому явно безразличен мир и кто хочет, чтобы сербов с меньшим шумом выгоняли с севера Косово, что этого не будет", – заявил президент Сербии.

Ситуация в Косово

Власти Косово 14 декабря 2022 года подали заявку на членство в Европейском Союзе. Впоследствии правительство Сербии направило запрос миротворческому контингенту НАТО KFOR с просьбой разрешить стране направить в Косово около 1000 полицейских и армейцев.

В конце 2022 года ЕС и США выразили обеспокоенность напряженной ситуацией на севере частично признанного Косово и призвали всех причастных содействовать скорейшей деэскалации и воздерживаться от провокаций. После гарантии от США, ЕС и НАТО президент Сербии Александр Вучич призвал сербов прекратить противостояние в Косово. НАТО отклонило запрос Сербии.

30 мая в Звечане, Косово, начались столкновения с полицией после того, как сербские демонстранты попытались занять местную администрацию и воспрепятствовать назначению нового мэра-албанца. Президент Сербии приказал привести армию страны в полную боевую готовность и приблизиться к границе с частично признанным Косово.

В марте 2023 года отмечалось, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о согласовании имплементационного приложения к соглашению о нормализации отношений между Сербией и Косово. Однако лидеры двух стран не смогли достичь договоренности об ослаблении напряженности после местных косовских выборов на севере страны, где проживает большое сербское меньшинство.