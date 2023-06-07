Об этом заявил президент страны Александр Вучич в интервью изданию Financial Times.

Александар Вучич заявил, что ему известно о том, что сербские боеприпасы попадают в Украину через посредников, но он не намерен препятствовать этому.

"Возможно ли, что это происходит? Я не сомневаюсь, что это возможно. Какая альтернатива для нас? Не производить боеприпасы? Не продавать их?", – сказал Вучич.

Учитель признал, что ходит по тонкой линии между Москвой и западными государствами, но заявил, что не будет помогать российским военным усилиям.

По его словам, Сербия присоединилась ко всем резолюциям ООН, осуждающим полномасштабное вторжение России в Украину.

"Мы присоединяемся к запрету на реэкспорт, например, технологии двойного использования, необходимые для беспилотников... Мы не будем узлом для реэкспорта чего-то в Россию", – сказал он.

Он добавил, что времена, когда он разговаривал с Владимиром Путиным каждые три месяца, прошли, отметив, что уже год не контактирует с Кремлем, кроме как принимает посетителей из Москвы.

Как отмечает "Милитарный", Силы обороны Украины используют сербские реактивные ракеты калибра 122-мм нового образца ER Grad 2000. Они значительно превышают возможности других ракет в арсенале украинской армии.

Также заявлялось, что боеприпасы у сербского предприятия Krušik якобы приобрела канадская компания JNJ Export Import.

Из Сербии в Турцию контейнеры с боеприпасами якобы транспортировала компания Arca Savunma Sanayi Ticaret, а уже оттуда через Словакию ракеты доставили в Украину.