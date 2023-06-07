Президент Сербии подтвердил продажу Украине оружия через посредников
Президент Сербии заявил, что он не против того, чтобы его страна продавала боеприпасы посредникам, отправляющим их в Украину.
Об этом заявил президент страны Александр Вучич в интервью изданию Financial Times.
Александар Вучич заявил, что ему известно о том, что сербские боеприпасы попадают в Украину через посредников, но он не намерен препятствовать этому.
"Возможно ли, что это происходит? Я не сомневаюсь, что это возможно. Какая альтернатива для нас? Не производить боеприпасы? Не продавать их?", – сказал Вучич.
Учитель признал, что ходит по тонкой линии между Москвой и западными государствами, но заявил, что не будет помогать российским военным усилиям.
По его словам, Сербия присоединилась ко всем резолюциям ООН, осуждающим полномасштабное вторжение России в Украину.
"Мы присоединяемся к запрету на реэкспорт, например, технологии двойного использования, необходимые для беспилотников... Мы не будем узлом для реэкспорта чего-то в Россию", – сказал он.
Он добавил, что времена, когда он разговаривал с Владимиром Путиным каждые три месяца, прошли, отметив, что уже год не контактирует с Кремлем, кроме как принимает посетителей из Москвы.
Как отмечает "Милитарный", Силы обороны Украины используют сербские реактивные ракеты калибра 122-мм нового образца ER Grad 2000. Они значительно превышают возможности других ракет в арсенале украинской армии.
Также заявлялось, что боеприпасы у сербского предприятия Krušik якобы приобрела канадская компания JNJ Export Import.
Из Сербии в Турцию контейнеры с боеприпасами якобы транспортировала компания Arca Savunma Sanayi Ticaret, а уже оттуда через Словакию ракеты доставили в Украину.
- Напомним, 1 июня президент Сербии Вучич рассказал о "хорошем" разговоре с Зеленским на полях саммита в Молдове.
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