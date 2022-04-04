Президент Сербии переизбирается на второй срок, но теряет абсолютное большинство в парламенте - экзитпол

Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного вместе Ipsos и Центром за свободные выборы и демократию (CeSID), передает ЕП со ссылкой на N1 .

На выборах президента Вучич может выиграть в первом туре – экзитполл дает ему 59,8% голосов.



Согласно экзитполу, на парламентских выборах коалиция Вучича "Вместе можем все" лидирует с 43,6% голосов. Это меньше, чем получила политсила Вучича в 2020 году (60%), однако помощь президенту могут составить союзники из Социалистической партии – экзит-полл дает им 11,6% (3-е место).

На втором месте – оппозиционная коалиция "Единство ради победы" (12,9%).