Президент Сербии переизбирается на второй срок, но теряет абсолютное большинство в парламенте - экзитпол
По предварительным данным, действующий президент Сербии Александр Вучич снова выигрывает выборы главы государства
Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного вместе Ipsos и Центром за свободные выборы и демократию (CeSID), передает ЕП со ссылкой на N1 .
На выборах президента Вучич может выиграть в первом туре – экзитполл дает ему 59,8% голосов.
Согласно экзитполу, на парламентских выборах коалиция Вучича "Вместе можем все" лидирует с 43,6% голосов. Это меньше, чем получила политсила Вучича в 2020 году (60%), однако помощь президенту могут составить союзники из Социалистической партии – экзит-полл дает им 11,6% (3-е место).
На втором месте – оппозиционная коалиция "Единство ради победы" (12,9%).
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