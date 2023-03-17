Об этом она сказала во время выступления в парламенте, передает Reuters .

"Хочу заверить наших граждан, что сейчас Молдове не грозит война. Российская армия не может попасть сюда, пока Украина держится – и таким образом защищает Молдову. Мы благодарны украинцам за их храбрость и свободолюбие", - заявила Санду.

При этом она отметила, что Россия продолжает дестабилизировать ситуацию в Молдове.