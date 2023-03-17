Президент Санду: Молдове не грозит война, пока Украина держится и тем самым защищает нас
Президент Мая Санду заявила, что не видит угрозы войны в Молдове, пока Украина храбро дает отпор российским оккупантам и таким образом защищает Молдову
Об этом она сказала во время выступления в парламенте, передает Reuters .
"Хочу заверить наших граждан, что сейчас Молдове не грозит война. Российская армия не может попасть сюда, пока Украина держится – и таким образом защищает Молдову. Мы благодарны украинцам за их храбрость и свободолюбие", - заявила Санду.
При этом она отметила, что Россия продолжает дестабилизировать ситуацию в Молдове.
- 13 марта министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил , что не видит прямой военной угрозы стране. Однако РФ ведет против Молдовы гибридную войну.
- 23 февраля российское министерство обороны обвинило Украину в подготовке вооруженной провокации на территории Приднестровья, а власти Молдовы опровергли это.
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