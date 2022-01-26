Президент Румынии заявил о готовности увеличить присутствие военного контингента НАТО на территории страны

Об этом сообщает G4.



"Мы готовы принять усиленное присутствие союзников на нашей территории", – сказал президент и подчеркнул необходимость солидарности в рамках НАТО и ЕС.



Он добавил, что наращивание сил России в Черноморском регионе влияет на безопасность.



"Массовое наращивание Россией военного присутствия в Черноморском регионе влияет на международную безопасность. Эти действия России повышают вероятность применения силы против Украины", – отметил Йоханнис.



Президент Румынии призвал румын не бояться возможной войны.



"Румыния как член НАТО пользуется всеми гарантиями безопасности. Я уверяю румынских граждан, что мы вместе с нашими союзниками готовы обсуждать, решать и предпринимать лучшие меры для нашей безопасности, для безопасности всех", - резюмировал Йоханнис.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал инициативу главы МИД Румынии Богдана Ауреску по проведению Совета глав МИД стран Европейского Союза в Киеве.