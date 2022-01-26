Президент Румынии заявил о готовности увеличить присутствие военного контингента НАТО на территории страны
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Румыния готова увеличить присутствие военного контингента НАТО на своей территории
Об этом сообщает G4.
"Мы готовы принять усиленное присутствие союзников на нашей территории", – сказал президент и подчеркнул необходимость солидарности в рамках НАТО и ЕС.
Он добавил, что наращивание сил России в Черноморском регионе влияет на безопасность.
"Массовое наращивание Россией военного присутствия в Черноморском регионе влияет на международную безопасность. Эти действия России повышают вероятность применения силы против Украины", – отметил Йоханнис.
Президент Румынии призвал румын не бояться возможной войны.
"Румыния как член НАТО пользуется всеми гарантиями безопасности. Я уверяю румынских граждан, что мы вместе с нашими союзниками готовы обсуждать, решать и предпринимать лучшие меры для нашей безопасности, для безопасности всех", - резюмировал Йоханнис.
- Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал инициативу главы МИД Румынии Богдана Ауреску по проведению Совета глав МИД стран Европейского Союза в Киеве.
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