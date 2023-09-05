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Президент Румынии заявил, что на территории страны не падали российские дроны

5 сентября, 2023 вторник
19:56
Мир

Во вторник, 6 сентября, глава Румынии Клаус Иоганнис заявил, что на территории страны не падали ни беспилотники России, ни какие-либо детали

Об этом информирует румынский новостной сайт G4Media.ro.

На пресс-конференции в Чинке лидер страны заявил, что никакие детали, дрон или другая часть любого устройства не попали на территорию Румынии.

"Ничего не достигло Румынии, но да, мы обеспокоены, потому что эти атаки происходят на очень небольшом расстоянии от румынской границы. Министр обороны сообщил мне об атаках в 800 метрах от нашей границы", - сказал Иоганнис.

Президент Румынии утверждал, что государство полностью владеет своим воздушным пространством и имеет очень сильные гарантии безопасности.

Что предшествовало

Напомним, в ночь с 3 на 4 сентября Россия нанесла массовый удар по югу Украины иранскими дронами-камикадзе. По информации наших пограничников, некоторые из дронов упали и взорвались на территории Румынии – страны, которая является членом НАТО. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств падения дронов в Румынии.

В МИД Румынии заявили, что атаки беспилотников, совершенные РФ, не представляли прямой военной угрозы их национальной территории или территориальным водам.

Россия
Румыния
російська армія
Война с Россией
НАТО
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