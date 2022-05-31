Президент Румынии призвал поддержать путь Украины, Молдовы и Грузии в ЕС

Об этом сообщает Newsmaker.md .

Иоганнис поддержал заявки Молдовы, Украины и Грузии на вступление в Евросоюз.

Президент Румынии выразил обеспокоенность ситуацией в Украине, а также констатировал, что ситуация в Черноморском регионе заставляет ЕС сконцентрироваться на помощи странам, страдающим последствиями вторжения России в Украину.

Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре 28 февраля.

2 марта стало известно, что Грузия срочно подает заявку на предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза.

3 марта президент Молдовы Мая Санду подписала заявку о вступлении страны в Евросоюз.

Лидеры Европейского Союза подтверждают готовность рассмотреть на своем следующем саммите, запланированном на июнь, заявку Украины на членство в ЕС.