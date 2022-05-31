Президент Румынии призвал поддержать путь Украины, Молдовы и Грузии в ЕС
Президент Румынии Клаус Иоганнис на заседании Евросовета призвал страны Евросоюза поддержать вступление Молдовы, Украины и Грузии ЕС
Об этом сообщает Newsmaker.md .
Иоганнис поддержал заявки Молдовы, Украины и Грузии на вступление в Евросоюз.
Президент Румынии выразил обеспокоенность ситуацией в Украине, а также констатировал, что ситуация в Черноморском регионе заставляет ЕС сконцентрироваться на помощи странам, страдающим последствиями вторжения России в Украину.
- Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре 28 февраля.
- 2 марта стало известно, что Грузия срочно подает заявку на предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза.
- 3 марта президент Молдовы Мая Санду подписала заявку о вступлении страны в Евросоюз.
- Лидеры Европейского Союза подтверждают готовность рассмотреть на своем следующем саммите, запланированном на июнь, заявку Украины на членство в ЕС.
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