Президент Румынии призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС до конца года

Об этом он написал в соцсети X.

"Я еще раз заявляю о нашей твердой поддержке Украины столько, сколько потребуется, и призываю к открытию переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой до конца 2023 года", - заявил политик.

"Что касается ситуации на Ближнем Востоке, нам нужна четкая информация и единая позиция ЕС, чтобы избежать опасной эскалации конфликта", - написал Иоганнис.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз относительно немедленного вступления по специальной процедуре. 23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

8 сентября президент Литвы Гитанас Науседа заявил , что важно, чтобы переговоры по вступлению Украины в ЕС начались до конца текущего года. Четкая европейская перспектива будет вдохновлять украинцев на поле боя.

Руководитель парламентской фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия 21 сентября сообщил , что Верховная Рада приняла 99,9% того, что нужно для начала переговоров о вступлении в ЕС.

В то же время в конце сентября глава Еврокомиссии Роберта Мецола сказала , что переговоры могут начаться уже в декабре. Но в октябре заместитель председателя ОП Игорь Жовква сообщил, что фактическое начало переговоров о членстве Украины в ЕС начнется в первом полугодии 2024 года.

Что известно о вступлении Молдовы в ЕС

Молдова, как и Украина, имеет статус кандидата в члены ЕС.

В мае президент Мая Санду сказала, что членство в ЕС может обезопасить Молдову от того, чтобы стать следующей целью РФ, и выразила надежду, что начало переговоров начнется "в ближайшие месяцы". В том же месяце политик сказала, что Молдова может вступить в ЕС до 2030 года вместе с непризнанным Приднестровьем, несмотря на присутствие войск РФ в регионе.

1 июня верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что приднестровский конфликт не является препятствием для вступления Республики Молдова в ЕС , ведь подобные ситуации уже были.