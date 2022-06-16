Президент Румынии прибыл в Киев

Об этом Клаус Иоганнис сообщил в твиттере.

"Сегодня в Киеве с моими европейскими коллегами – канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Италии Марио Драги, чтобы показать нашу решительную поддержку и полную солидарность с президентом Зеленским и украинским народом. Эту незаконную русскую!" – отметил Иоганнис.

Также румынский президент опубликовал видео прибытия в Киев поездом.

Сегодня в столицу Украины спецпоездом прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги.

В комментарии BFMTV по прибытии в Киев Макрон отметил, что во время визита запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским, а также поездка в Ирпень, где россияне совершали убийства. И добавил, что хочет уверить украинцев в европейской поддержке.

В 14:00 запланирована пресс-конференция по итогам встреч.

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