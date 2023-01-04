Президент Румынии попросил Зеленского пересмотреть закон о нацменьшинствах
Президент Румынии Клаус Иоганнис призвал Владимира Зеленского пересмотреть принятый в декабре 2022 года закон о национальных меньшинствах
Об этом говорится в пресс-релизе офиса румынского президента по итогам разговора.
"Президент Румынии подробно остановился на недавнем принятии Украиной закона о национальных меньшинствах, который вызвал беспокойство и недовольство со стороны румынской власти и представителей румынской общины в Украине", - говорится в прессрелизе.
Известно, что Иоганнис попросил Президента Зеленского быстро найти решение для решения этих проблем. Президенты договорились, что в ближайшее время министры иностранных дел двух стран проведут переговоры.
"По вопросам, связанным с румынским меньшинством, президент Владимир Зеленский выразил открытость к поиску решений, чтобы румынская община в Украине могла пользоваться теми же правами, которыми пользуется украинская община в Румынии", - добавили в Офисе президента Румынии.
Владимир Зеленский отметил, что они с Иоганнисом согласовали "шаги по дальнейшему развитию двустороннего взаимодействия, прежде всего в оборонной сфере", а также обсудили "формулу мира" и вопросы двусторонней повестки дня.
- 13 декабря Верховная Рада приняла в целом закон №8224 о национальных меньшинствах. Закон позволит создавать консультативно-совещательные органы при государственных органах исполнительной власти разных уровней. Они будут способствовать реализации государственной политики в сфере защиты прав людей, относящихся к национальным меньшинствам (сообществам). На это министерство иностранных дел Румынии заявило, что тщетно просило о консультациях с украинской стороной по закону, и выразило недовольство рядом его положений.
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