Президент Румынии отреагировал на инцидент с вероятным падением обломков российского дрона

Об этом сообщает Digi24.

Клаус Иоганнис говорит о "срочном и профессиональном расследовании". Президент Румынии намерен выяснить происхождение этих обломков, а также время и обстоятельства, по которым они оказались на румынской территории.

"Если подтвердится, что эти обломки являются частью российского беспилотника, такая ситуация будет совершенно неприемлема и станет серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Румынии", – заявил президент Клаус Иоганнис.

Иоганнис также отметил, что Румыния остается хорошо защищенной гарантиями безопасности в рамках НАТО.