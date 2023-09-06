Президент Румынии отреагировал на инцидент с вероятным падением обломков российского дрона
Президент Клаус Иоганнис заявил, что из-за вероятного падения обломков российского дрона на территорию Румынии нужно провести расследование
Об этом сообщает Digi24.
Клаус Иоганнис говорит о "срочном и профессиональном расследовании". Президент Румынии намерен выяснить происхождение этих обломков, а также время и обстоятельства, по которым они оказались на румынской территории.
"Если подтвердится, что эти обломки являются частью российского беспилотника, такая ситуация будет совершенно неприемлема и станет серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Румынии", – заявил президент Клаус Иоганнис.
Иоганнис также отметил, что Румыния остается хорошо защищенной гарантиями безопасности в рамках НАТО.
Что предшествовало
Напомним, в ночь с 3 на 4 сентября Россия нанесла массовый удар по югу Украины иранскими дронами-камикадзе. По информации наших пограничников, некоторые из дронов упали и взорвались на территории Румынии – страны, которая является членом НАТО. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств падения дронов в Румынии.
В МИД Румынии заявили, что атаки беспилотников, совершенные РФ, не представляли прямой военной угрозы нашей национальной территории или территориальным водам.
5 сентября глава Румынии Клаус Иоганнис заявил, что на территории страны не падали ни беспилотники России, ни какие-либо детали.
Также OSINT-аналитики установили, что российский беспилотник упал на территории Румынии недалеко от одного из пограничных сел.
В среду, 6 сентября, министр Анхель Тилвар подтвердил , что команда министерства национальной обороны обнаружила на территории Румынии вероятные куски российского беспилотника.
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